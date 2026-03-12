Film conférence Le GR37, coeur de Bretagne

Cinéma Gulf Stream La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:30:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Depuis 1947, Connaissance du Monde, présente les films et les éxperiences des plus grands explorateur français et du monde à travers des rencontres mémorables et des images à couper le souffle. Dans les pas du commandant Cousteau dont les films ont longtemps été présentés sur nos circuits, notre mission est de toujours découvrir et émerveiller. En ramenant des récits du bout du monde dans les plus grandes et les plus petites salles de France, des multiplexes au salles de quartier, Connaissance du Monde contribue chaque année à l’essor du patrimoine culturel français.

GR®37 Cœur de Bretagne Du Mont Saint-Michel à Crozon

Un voyage de 780km à pied à travers le centre Bretagne départ du Mont Saint-Michel puis Fougères, Vitré avant de traverser la mythique forêt de Brocéliande, longer le lac de Guerlédan, etrejoindre les mystérieux Monts d’Arrée puis la Presqu’île de Crozon jusqu’à la fameuse Pointe de Pen-Hir… Laurent part seul à la découverte de cette Bretagne intérieure à la rencontre de ses habitants, de ses traditions vivaces et de ses terroirs d’exception au rythme de ces paysages grandioses vus du ciel. .

Cinéma Gulf Stream La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 74 56 59 99 l.granier@connaissancedumonde.eu

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L’événement Film conférence Le GR37, coeur de Bretagne La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44