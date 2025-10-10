Film Conjuring, l’heure du jugement Orbey

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-10 20:30:00

Alors qu’ils espéraient une nouvelle vie, Ed et Lorraine Warren se voient impliqués dans une dernière enquête…qu’ils n’auraient jamais dû accepter.

Synopsis Alors qu'ils espéraient une nouvelle vie, Ed et Lorraine Warren se voient impliqués dans une dernière enquête…qu'ils n'auraient jamais dû accepter. Dans la maison de la famille Smurl, un mal ancien les attend. Un ennemi qu'ils croyaient à jamais enfoui… Découvrez comment les Warren ont affronté le cas le plus maléfique de leur carrière, inspiré de faits réels qui ont terrorisé l'Amérique.

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

Just as they were hoping for a new life, Ed and Lorraine Warren find themselves involved in a final investigation?one they should never have accepted.

German :

Obwohl sie auf ein neues Leben gehofft hatten, werden Ed und Lorraine Warren in eine letzte Untersuchung verwickelt?die sie niemals hätten annehmen dürfen.

Italiano :

Proprio quando speravano in una nuova vita, Ed e Lorraine Warren si trovano coinvolti in un’ultima indagine, che non avrebbero mai dovuto accettare.

Espanol :

Justo cuando esperaban una nueva vida, Ed y Lorraine Warren se ven envueltos en una investigación final… una que nunca deberían haber aceptado.

