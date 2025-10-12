Film Connemara Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film Connemara Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André dimanche 12 octobre 2025.

Film Connemara

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 21:00:00

fin : 2025-10-12 23:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Avant Première

Drame

Issue d’un milieu modeste, Hélène a quitté depuis longtemps les Vosges. Aujourd’hui, elle a la quarantaine. Un burn-out brutal l’oblige à quitter Paris, revenir là où elle a grandi, entre Nancy et Epinal. Elle s’installe avec sa famille, retrouve un bon travail, la qualité de vie en somme… Un soir, sur le parking d’un restaurant franchisé, elle aperçoit un visage connu, Christophe Marchal, le bel Hockeyeur des années lycées. Christophe, ce lointain objet de désir, une liaison qu’Hélène n’avait pas vu venir… Dans leurs étreintes, ce sont deux France, deux mondes désormais étrangers qui rêvent de s’aimer. Cette idylle, cette île leur sera-t-elle possible ?

Durée 1h52. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Film Connemara Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2025-10-02 par Pléneuf-Val-André Tourisme