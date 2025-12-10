Film “Conserveries de poisson. De l’atelier à l’usine années 30-60” [Festival Taol Kurun] Salle des fêtes Clohars-Carnoët
Film “Conserveries de poisson. De l’atelier à l’usine années 30-60” [Festival Taol Kurun] Salle des fêtes Clohars-Carnoët samedi 24 janvier 2026.
Film “Conserveries de poisson. De l’atelier à l’usine années 30-60” [Festival Taol Kurun]
Salle des fêtes Rue de Doëlan Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 15:30:00
fin : 2026-01-24 16:30:00
Date(s) :
2026-01-24
Diffusion du film. .
Salle des fêtes Rue de Doëlan Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48
English :
L’événement Film “Conserveries de poisson. De l’atelier à l’usine années 30-60” [Festival Taol Kurun] Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2025-12-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS