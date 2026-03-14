Film contes de printemps Morcenx-la-Nouvelle
Film contes de printemps Morcenx-la-Nouvelle mercredi 15 avril 2026.
Film contes de printemps
Cinéma Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Dans le cadre du Printemps des Landes, découvrez un film pour les tout-petits Contes de printemps .
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Cinéma Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Film contes de printemps
As part of Printemps des Landes, discover a film for toddlers: Contes de printemps .
L’événement Film contes de printemps Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Morcenx