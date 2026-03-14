Film contes de printemps

Cinéma Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Dans le cadre du Printemps des Landes, découvrez un film pour les tout-petits Contes de printemps .

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Cinéma Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Film contes de printemps

As part of Printemps des Landes, discover a film for toddlers: Contes de printemps .

L’événement Film contes de printemps Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Morcenx