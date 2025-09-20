Film: Dalloway Cinéma Le Palais Lourdes
Film: Dalloway Cinéma Le Palais Lourdes samedi 20 septembre 2025.
Film: Dalloway
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes
Début : 2025-09-20 20:30:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
1 h 50 | Drame, Science Fiction, Thriller
De Yann Gozlan | Par Nicolas Bouvet, Yann Gozlan
Avec Cécile de France, Mylène Farmer, Lars Mikkelsen
3-6 €
Tout public
Synopsis
Clarissa, romancière en mal d’inspiration, rejoint une résidence d’artistes prestigieuse à la pointe de la technologie. Elle trouve en Dalloway, son assistante virtuelle, un soutien et même une confidente qui l’aide à écrire. Mais peu à peu, Clarissa éprouve un malaise face au comportement de plus en plus intrusif de son IA, renforcé par les avertissements complotistes d’un autre résident. Se sentant alors surveillée, Clarissa se lance secrètement dans une enquête pour découvrir les réelles intentions de ses hôtes. Menace réelle ou délire paranoïaque ?
Renseignments à: cinema@ville-lourdes.fr
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr
English :
1 h 50 | Drama, Science Fiction, Thriller
By Yann Gozlan | By Nicolas Bouvet, Yann Gozlan
With Cécile de France, Mylène Farmer, Lars Mikkelsen
3-6 ?
All audiences
Synopsis
Clarissa, a novelist in need of inspiration, joins a prestigious state-of-the-art artists? residence. In Dalloway, her virtual assistant, she finds support and even a confidante to help her write. But little by little, Clarissa becomes uneasy about her AI?s increasingly intrusive behavior, reinforced by another resident?s conspiratorial warnings. Feeling under surveillance, Clarissa secretly embarks on an investigation to discover her hosts? true intentions. Real threat or paranoid delusion?
Details at: cinema@ville-lourdes.fr
German :
1 Std. 50 | Drama, Science Fiction, Thriller
Von Yann Gozlan | Von Nicolas Bouvet, Yann Gozlan
Mit Cécile de France, Mylène Farmer, Lars Mikkelsen
3-6 ?
Alle Zuschauer
Synopsis
Clarissa, eine Romanautorin auf der Suche nach Inspiration, zieht in eine hochmoderne, prestigeträchtige Künstlerresidenz. In Dalloway, ihrer virtuellen Assistentin, findet sie Unterstützung und sogar eine Vertraute, die ihr beim Schreiben hilft. Doch nach und nach fühlt sich Clarissa unwohl mit dem zunehmend aufdringlichen Verhalten ihrer KI, das durch die verschwörerischen Warnungen eines anderen Bewohners noch verstärkt wird. Da sie sich beobachtet fühlt, beginnt Clarissa heimlich mit einer Untersuchung, um die wahren Absichten ihrer Gastgeber zu ergründen. Reale Bedrohung oder paranoide Wahnvorstellungen?
Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr
Italiano :
1 h 50 | Dramma, Fantascienza, Thriller
Di Yann Gozlan | Di Nicolas Bouvet, Yann Gozlan
Con Cécile de France, Mylène Farmer, Lars Mikkelsen
3-6 ?
Tutti gli spettatori
Sinossi
Clarissa, una scrittrice in cerca di ispirazione, entra in una prestigiosa residenza per artisti all’avanguardia della tecnologia. In Dalloway, il suo assistente virtuale, trova sostegno e persino un confidente che la aiuta a scrivere. Ma a poco a poco, Clarissa si sente a disagio per il comportamento sempre più invadente della sua IA, rafforzato dagli avvertimenti cospiratori di un altro residente. Sentendosi sotto sorveglianza, Clarissa intraprende segretamente un’indagine per scoprire le reali intenzioni del suo ospite. Una minaccia reale o un’illusione paranoica?
Dettagli su: cinema@ville-lourdes.fr
Espanol :
1 h 50 | Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Por Yann Gozlan | Por Nicolas Bouvet, Yann Gozlan
Con Cécile de France, Mylène Farmer, Lars Mikkelsen
3-6 ?
Todos los públicos
Sinopsis
Clarissa, una novelista necesitada de inspiración, ingresa en una prestigiosa residencia de artistas a la vanguardia de la tecnología. En Dalloway, su asistente virtual, encuentra apoyo e incluso una confidente que la ayuda a escribir. Pero poco a poco, Clarissa se va sintiendo incómoda por el comportamiento cada vez más intrusivo de su IA, reforzado por las advertencias conspirativas de otra residente. Al sentirse vigilada, Clarissa emprende en secreto una investigación para descubrir las verdaderas intenciones de sus anfitriones. ¿Amenaza real o delirio paranoico?
Más información en: cinema@ville-lourdes.fr
