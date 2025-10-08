Film Dalloway Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film Dalloway Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André mercredi 8 octobre 2025.

Film Dalloway

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 21:00:00

fin : 2025-10-08 23:00:00

Date(s) :

2025-10-08

Drame, Science Fiction, Thriller

Clarissa, romancière en mal d’inspiration, rejoint une résidence d’artistes prestigieuse à la pointe de la technologie. Elle trouve en Dalloway, son assistante virtuelle, un soutien et même une confidente qui l’aide à écrire. Mais peu à peu, Clarissa éprouve un malaise face au comportement de plus en plus intrusif de son IA, renforcé par les avertissements complotistes d’un autre résident. Se sentant alors surveillée, Clarissa se lance secrètement dans une enquête pour découvrir les réelles intentions de ses hôtes. Menace réelle ou délire paranoïaque ?

Durée 1h50. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Film Dalloway Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2025-10-02 par Pléneuf-Val-André Tourisme