Film: Dangerous Animals Cinéma Le Palais Lourdes

Film: Dangerous Animals
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-08-30 20:30:00
fin : 2025-08-30
2025-08-30
1h 38min | Epouvante-horreur, Thriller
De Sean Byrne | Par Nick Lepard
Avec Jai Courtney, Hassie Harrison, Josh Heuston
Interdit 12 ans avec avertissement
Tarif -de 26 ans: 3€
Tarif normal: 6€
Synopsis
Zephyr, une surfeuse intrépide au tempérament libre est kidnappée par un tueur en série obsédé par les requins. Séquestrée sur son bateau et confrontée à la folie de son ravisseur, elle va devoir se battre pour survivre face à tous les prédateurs…
Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr
