Film d’animation – « La Princesse et le rossignol » — Printemps des Poètes, Salle des fêtes de Godewaersvelde, Godewaersvelde

Film d’animation – « La Princesse et le rossignol » — Printemps des Poètes Mercredi 18 mars, 15h00 Salle des fêtes de Godewaersvelde Nord

entrée libre

Tour à tour rusé, libre ou porteur de sagesse, l’oiseau y devient guide, miroir ou révélateur d’humanité. Les trois films sont écrits par Arnaud Demuynck, et réalisés dans les styles graphiques singuliers de Paul Jadoul, Rémi Durin et Pascale Hecquet.

La projection sera suivie d’un quizz et d’une activité créative adulte-enfant.

Mercredi 18 mars à 15h

Salle des fêtes de Godewaersvelde

dès 4 ans || tarif unique : 2,80€

Salle des fêtes de Godewaersvelde Rue de Callicanes, 59270 Godewaersvelde

Trois films qui proposent un voyage visuel et poétique autour de la symbolique des oiseaux.