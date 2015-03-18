Film d’animation – « La Princesse et le rossignol » — Printemps des Poètes, Salle des fêtes de Godewaersvelde, Godewaersvelde
entrée libre
Tour à tour rusé, libre ou porteur de sagesse, l’oiseau y devient guide, miroir ou révélateur d’humanité. Les trois films sont écrits par Arnaud Demuynck, et réalisés dans les styles graphiques singuliers de Paul Jadoul, Rémi Durin et Pascale Hecquet.
La projection sera suivie d’un quizz et d’une activité créative adulte-enfant.
dès 4 ans || tarif unique : 2,80€
Salle des fêtes de Godewaersvelde Rue de Callicanes, 59270 Godewaersvelde Godewaersvelde 59270 Nord Hauts-de-France
Trois films qui proposent un voyage visuel et poétique autour de la symbolique des oiseaux.