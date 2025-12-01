Film d’animation Le jour le plus court Châteauroux

Film d’animation Le jour le plus court

Courts les films mais long le programme avec cette journée fêtant le court-métrage. Découvrez une sélection éclectique sur le thème de Noël.

À partir de 3 ans. .

English :

The Beaulieu Library invites you to a screening of a Christmas film.

German :

Die Bibliothek von Beaulieu bietet Ihnen die Vorführung eines Weihnachtsfilms an.

Italiano :

La Biblioteca di Beaulieu proietterà un film di Natale.

Espanol :

La Biblioteca de Beaulieu proyectará una película navideña.

