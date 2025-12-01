Film d’animation Le jour le plus court Châteauroux
Film d'animation Le jour le plus court Châteauroux samedi 20 décembre 2025.
Film d’animation Le jour le plus court
31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre
Début : Samedi 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Courts les films mais long le programme avec cette journée fêtant le court-métrage. Découvrez une sélection éclectique sur le thème de Noël.
À partir de 3 ans. .
31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 55
English :
The Beaulieu Library invites you to a screening of a Christmas film.
German :
Die Bibliothek von Beaulieu bietet Ihnen die Vorführung eines Weihnachtsfilms an.
Italiano :
La Biblioteca di Beaulieu proietterà un film di Natale.
Espanol :
La Biblioteca de Beaulieu proyectará una película navideña.
