Film d’animation MARCEL ET MONSIEUR PAGNOL Espace Multimédia Saugues
Film d’animation MARCEL ET MONSIEUR PAGNOL
Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-11-15 17:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Film d’animation, Biopic MARCEL ET MONSIEUR PAGNOL de Sylvain Chomet. Avec Laurent Lafitte, Géraldine Pailhas, Thierry Garcia.
Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cine-margeride@mailo.com
English :
Animated film, biopic MARCEL ET MONSIEUR PAGNOL by Sylvain Chomet. With Laurent Lafitte, Géraldine Pailhas, Thierry Garcia.
German :
Animationsfilm, Biopic MARCEL ET MONSIEUR PAGNOL von Sylvain Chomet. Mit Laurent Lafitte, Géraldine Pailhas, Thierry Garcia.
Italiano :
Film d’animazione, biopic MARCEL ET MONSIEUR PAGNOL di Sylvain Chomet. Con Laurent Lafitte, Géraldine Pailhas, Thierry Garcia.
Espanol :
Película de animación, biopic MARCEL ET MONSIEUR PAGNOL de Sylvain Chomet. Con Laurent Lafitte, Géraldine Pailhas, Thierry Garcia.
