Film d’animation « Piro Piro » – Festival rêves d’enfants Centre Culturel Coréen Paris

Ces courts métrages proposent une vision contemplative de la nature, en particulier des oiseaux et des papillons. Au fil de cette série dédiée au jeune public, des liens sensibles se tissent entre les animaux et les fleurs, invitant à un moment de beauté et de tendresse.

Programme :

Koung ! Flap Flap / Sung Ah Min / 2013 / 6 min

Quand un crocodile endormi rencontre un petit oiseau.

Un oiseau qui aime les fleurs / Miyoung Baek / 2011 / 3 min

L’histoire d’un oiseau qui aimait les fleurs.

Ba-Lam / Miyoung Baek / 2015 / 9 min

Le parcours initiatique d’un papillon bleu dont l’instinct lui dicte de suivre des fleurs en se laissant porter au gré du vent.

Piro Piro / Miyoung Baek / 2020 / 10 min

Piro Piro et Dalle sont deux oiseaux. Le premier vient de la forêt, le second de la ville. Lorsqu’ils se rencontrent devant un magasin de fleurs, Piro Piro voudrait qu’ils s’envolent ensemble vers la forêt mais Dalle ne semble pas en état de voler…

Danser sous la pluie / Miyoung Baek / 2016 / 2 min

Deux lapins dansent sous la pluie.

The Newly Coming Seasons / Sung Ah Min / 2016 – 2009 / 12 min

La zone démilitarisée de Corée, créée suite à l’armistice du 27 Juillet 1953, est connue pour être un écosystème intact, loin de toute présence humaine. Mais coups de feux, incendies volontaires et intrusion de plantes étrangères font que de nombreux problèmes persistent entre le Nord et le Sud.

À l’occasion du Festival Rêves d’enfants, le Centre Culturel Coréen présente Piro Piro, un ensemble de six films d’animation empreints de poésie et de chaleur. Réalisés par les deux cinéastes coréennes Miyoung Baek et Sung Ah Min.

Le mercredi 25 mars 2026

de 19h00 à 20h00

Le mercredi 25 mars 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit

Réservation fortement conseillée sur https://centreculturelcoreen.mapado.com

Réservations groupes à rsvp@coree-culture.org

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-25T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-25T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-25T15:00:00+02:00_2026-03-25T16:00:00+02:00;2026-03-25T19:00:00+02:00_2026-03-25T20:00:00+02:00

Centre Culturel Coréen 20, rue la boétie 75008 Paris



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