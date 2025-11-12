Film Dans l’ombre de Marlow Orbey
Film Dans l’ombre de Marlow
23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Mercredi 2025-11-12 20:30:00
fin : 2025-11-12 21:45:00
2025-11-12
À la suite d’un drame, Marlow est plongée dans le coma et doit affronter les zones les plus obscures de son père.
23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr
English :
Following a tragedy, Marlow is plunged into a coma and must confront the darker side of her father.
German :
Nach einem Drama fällt Marlow ins Koma und muss sich mit den dunkelsten Bereichen ihres Vaters auseinandersetzen.
Italiano :
In seguito a una tragedia, Marlow entra in coma e deve affrontare il lato più oscuro di suo padre.
Espanol :
Tras una tragedia, Marlow entra en coma y debe enfrentarse al lado más oscuro de su padre.
