Film Dans l’ombre de Marlow Orbey

Film Dans l’ombre de Marlow

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-11-12 20:30:00

fin : 2025-11-12 21:45:00

2025-11-12

À la suite d’un drame, Marlow est plongée dans le coma et doit affronter les zones les plus obscures de son père.

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

Following a tragedy, Marlow is plunged into a coma and must confront the darker side of her father.

German :

Nach einem Drama fällt Marlow ins Koma und muss sich mit den dunkelsten Bereichen ihres Vaters auseinandersetzen.

Italiano :

In seguito a una tragedia, Marlow entra in coma e deve affrontare il lato più oscuro di suo padre.

Espanol :

Tras una tragedia, Marlow entra en coma y debe enfrentarse al lado más oscuro de su padre.

