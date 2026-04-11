Orbey

Film David

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19 10:30:00

fin : 2026-04-19 12:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Un jeune berger affronte un géant avec foi et courage… Le destin d’un héros prêt à sauver tout un royaume.

Synopsis David est un jeune berger drôle et pétillant, dont la voix envoutante émerveille sa famille et le roi Saül. Lorsque le géant Goliath vient terroriser son peuple, David, armé uniquement d’une fronde, de quelques pierres et d’une foi inébranlable, s’avance. S’ouvre alors le destin extraordinaire d’un simple berger devenu roi, qui par sa loyauté et son courage, sauva l’âme d’un Royaume. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

A young shepherd confronts a giant with faith and courage… The destiny of a hero ready to save an entire kingdom.

L’événement Film David Orbey a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg