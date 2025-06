Film De l’univers de John Wick Ballerina – Orbey 27 juin 2025 20:30

Début : Vendredi 2025-06-27 20:30:00

fin : 2025-06-27 22:35:00

2025-06-27

Pendant les événements de *John Wick Parabellum*, Eve, une tueuse formée par la Ruska Roma, se lance dans une quête de vengeance sans merci.

23 Rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 44 90 74 contact@cinemaorbey.fr

English :

During the events of *John Wick: Parabellum*, Eve, a killer trained by Ruska Roma, embarks on a merciless quest for vengeance.

German :

Während der Ereignisse in *John Wick: Parabellum* begibt sich Eve, eine von der Ruska Roma ausgebildete Jägerin, auf einen gnadenlosen Rachefeldzug.

Italiano :

Durante gli eventi di *John Wick: Parabellum*, Eve, un’assassina addestrata da Ruska Roma, si imbarca in una spietata ricerca di vendetta.

Espanol :

Durante los acontecimientos de *John Wick: Parabellum*, Eve, una asesina entrenada por Ruska Roma, se embarca en una despiadada búsqueda de venganza.

