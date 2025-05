Film De mau­vai­se foi – Orbey, 30 mai 2025 20:30, Orbey.

Haut-Rhin

Film De mau­vai­se foi 23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-05-30 20:30:00

fin : 2025-05-30 22:00:00

Date(s) :

2025-05-30

Pour sauver son château et empêcher le mariage de sa fille, un notaire mise sur l’héritage promis à un jeune artiste, à condition qu’il se convertisse et tombe amoureux de la fiancée.

Synopsis Un notaire vieille France doit impérativement sauver son château délabré et empêcher le mariage de sa fille avec un golden boy prétentieux. La fortune promise par une comtesse mourante à un jeune artiste bohème, pourrait régler tous ses problèmes. À condition que le futur héritier devienne un bon catholique, et tombe amoureux de la jolie fiancée. .

23 Rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 44 90 74 contact@cinemaorbey.fr

English :

To save his castle and prevent his daughter?s marriage, a notary banks on the inheritance promised to a young artist, provided he converts and falls in love with the bride.

German :

Um sein Schloss zu retten und die Hochzeit seiner Tochter zu verhindern, setzt ein Notar auf das Erbe, das einem jungen Künstler versprochen wurde, sofern er konvertiert und sich in die Braut verliebt.

Italiano :

Per salvare il suo castello e impedire il matrimonio di sua figlia, un notaio si assicura l’eredità promessa a un giovane artista, a condizione che si converta e si innamori della sposa.

Espanol :

Para salvar su castillo e impedir el matrimonio de su hija, un notario apuesta por la herencia prometida a un joven artista, a condición de que se convierta y se enamore de la novia.

L’événement Film De mau­vai­se foi Orbey a été mis à jour le 2025-05-18 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg