Film-débat Bolivie, cultures et traditions Brou

Film-débat Bolivie, cultures et traditions

Salle des fêtes Brou Eure-et-Loir

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Début : 2025-10-24 14:00:00

Projection du film suivi d’un débat avec le réalisateur Bernard Bruel. La musique jouée par les communautés indiennes est le fil directeur de ce film pour permettre d’admirer de majestueux panoramas. Goûter offert.

La musique jouée par les communautés indiennes est le fil directeur de ce film qui vous fera admirer les panoramas majestueux du Titicaca, le désert de sel d'Uyunui, les étendues de sable du sur Lipez, les villes de Potosi et Sucre puis les missions jésuites.

Les films Document-Terre, c’est d’abord un regard pertinent sur le monde, un regard multiple qui nous emmène aux confins de la planète dans des destinations parfois très proches ou très lointaines. Ce sont 7 nouveaux films-débats sélectionnés avec soin et programmés chaque année en salle, et une trentaine au catalogue. Des films inspirés sur la découverte d’autres peuples et d’autres espaces, toujours suivis d’un débat avec les réalisateurs. 6.5 .

Salle des fêtes Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Film screening followed by discussion with director Bernard Bruel. Music played by Indian communities is the guiding theme of this film, allowing us to admire majestic panoramas. Complimentary snack.

German :

Vorführung des Films und anschließende Diskussion mit dem Regisseur Bernard Bruel. Die von den Indianergemeinschaften gespielte Musik ist der Leitfaden dieses Films, um die majestätischen Panoramen bewundern zu können. Kostenloser Imbiss.

Italiano :

Proiezione del film seguita da un dibattito con il regista Bernard Bruel. La musica suonata dalle comunità indiane è il filo conduttore di questo film, che ci permette di ammirare panorami maestosi. Merenda in omaggio.

Espanol :

Proyección de la película seguida de un coloquio con el director Bernard Bruel. La música interpretada por las comunidades indias es el hilo conductor de esta película, que nos permite admirar panoramas majestuosos. Refrigerio de cortesía.

