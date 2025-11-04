Film débat jeunes mères pour les 30 ans de l’association Chabeuil Aide et Partage Centre Culturel Chabeuil

Film débat jeunes mères pour les 30 ans de l’association Chabeuil Aide et Partage

Centre Culturel 1 pré aux dames, centre culturel Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 18:00:00

fin : 2025-11-04 22:00:00

Date(s) :

2025-11-04

CAP fête ses 30ans et vous invite à la diffusion du film jeunes mères des frères Dardenne, en partenariat avec Culture Ciné et la FOL, suivi d’un débat et d’un apéritif.

.

Centre Culturel 1 pré aux dames, centre culturel Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 97 22 86 elodie.marcon.redaction@gmail.com

English :

CAP celebrates its 30th anniversary with a screening of the film Young Mothers by the Dardenne brothers, in partnership with Culture Ciné and the FOL, followed by a debate and aperitif.

German :

CAP feiert sein 30-jähriges Bestehen und lädt Sie zur Ausstrahlung des Films junge Mütter der Brüder Dardenne ein, in Partnerschaft mit Culture Ciné und der FOL, gefolgt von einer Diskussion und einem Aperitif.

Italiano :

CAP festeggia il suo 30° anniversario e vi invita alla proiezione del film Giovani madri dei fratelli Dardenne, in collaborazione con Culture Ciné e il FOL, seguita da un dibattito e un aperitivo.

Espanol :

El CAP celebra su 30 aniversario y le invita a la proyección de la película Jóvenes madres , de los hermanos Dardenne, en colaboración con Culture Ciné y la FOL, seguida de un debate y un aperitivo.

L’événement Film débat jeunes mères pour les 30 ans de l’association Chabeuil Aide et Partage Chabeuil a été mis à jour le 2025-10-28 par Valence Romans Tourisme