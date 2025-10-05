Film/Débat « PADGELS 2 . Jeunesse » Saint-Front
Film/Débat « PADGELS 2 . Jeunesse »
Salle polyvalente Saint-Front Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-10-05 15:00:00
fin : 2025-10-05
Projection du film doc « Padgels » 2. Jeunesse.: témoignages de vies d’autrefois en montagne ardéchoise.
Suivi d’un temps d’échange en présence du réalisateur
Salle polyvalente Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes padgels@lilo.org
English :
Screening of the film doc « Padgels » 2. Jeunesse: testimonies of past lives in the Ardèche mountains.
Followed by a discussion in the presence of the director
German :
Vorführung des Dokumentarfilms « Padgels » 2. Jugend: Zeugnisse des früheren Lebens in den Bergen der Ardèche.
Anschließend Austausch in Anwesenheit des Regisseurs
Italiano :
Proiezione del film documentario « Padgels » 2: Gioventù: testimonianze di vite passate nelle montagne dell’Ardèche.
Seguirà un dibattito in presenza del regista
Espanol :
Proyección del documental « Padgels » 2: Juventud: testimonios de vidas pasadas en las montañas de Ardèche.
Seguido de un coloquio en presencia del director
