Film/Débat « PADGELS 2 . Jeunesse » Saint-Front

Film/Débat « PADGELS 2 . Jeunesse » Saint-Front dimanche 5 octobre 2025.

Film/Débat « PADGELS 2 . Jeunesse »

Salle polyvalente Saint-Front Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : 2025-10-05

Début : 2025-10-05 15:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

2025-10-05

Projection du film doc « Padgels » 2. Jeunesse.: témoignages de vies d’autrefois en montagne ardéchoise.

Suivi d’un temps d’échange en présence du réalisateur

Salle polyvalente Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes padgels@lilo.org

English :

Screening of the film doc « Padgels » 2. Jeunesse: testimonies of past lives in the Ardèche mountains.

Followed by a discussion in the presence of the director

German :

Vorführung des Dokumentarfilms « Padgels » 2. Jugend: Zeugnisse des früheren Lebens in den Bergen der Ardèche.

Anschließend Austausch in Anwesenheit des Regisseurs

Italiano :

Proiezione del film documentario « Padgels » 2: Gioventù: testimonianze di vite passate nelle montagne dell’Ardèche.

Seguirà un dibattito in presenza del regista

Espanol :

Proyección del documental « Padgels » 2: Juventud: testimonios de vidas pasadas en las montañas de Ardèche.

Seguido de un coloquio en presencia del director

