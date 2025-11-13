Film Débat Transmettre Orbey

Film Débat Transmettre

Jeudi 2025-11-13 20:30:00

2025-11-13 22:00:00

Suivez Monique et Francis qui, à l’heure de la retraite, se questionnent sur la transmission de leur ferme comment? A qui? Comment garantir la continuité des leurs valeurs?

Synopsis Au cœur d’une vallée vosgienne d’Alsace, la ferme du Runtzenbach incarne un modèle d’agriculture paysanne, biologique et citoyenne. Ce refuge face au monde consumériste est l’œuvre de Monique et Francis Schirck. Elle leur aura apporté, mais aussi beaucoup pris, parfois jusqu’au plus profond de leur chair. De cette vie de labeur, un équilibre, fragile, est enfin trouvé. Mais Francis a 67 ans l’heure de la retraite a sonné.Il faut donc “transmettre” pour éviter que la ferme et ses valeurs ne disparaissent. Leur fille unique ne sera pas agricultrice. Alors, à qu “transmettre” ? Comment s’assurer que le combat d’une vie perdure ? Du désarroi des agriculteurs face au modèle classique de transmission jusqu’à la mise en perspective d’un avenir possible, nous allons suivre sur plusieurs mois, de l’intérieur, l’évolution de la question complexe de la transmission. Une histoire singulière et universelle à la fois. Un moment crucial où se construisent les systèmes agricoles de demain, et avec lui, notre vision du monde.

Suivi d’un débat en présence de MARJE BALTHAZARD. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

Follow Monique and Francis as they face retirement and decide how to pass on their farm To whom? How can they guarantee the continuity of their values?

German :

Folgen Sie Monique und Francis, die sich im Ruhestand mit der Frage beschäftigen, wie sie ihren Hof übergeben sollen An wen? Wie können sie die Kontinuität ihrer Werte gewährleisten?

Italiano :

Seguite Monique e Francis mentre contemplano il trasferimento della loro fattoria in pensione: come? A chi? Come possono garantire la continuità dei loro valori?

Espanol :

Siga a Monique y Francis mientras contemplan el traspaso de su granja a la jubilación: ¿cómo? ¿a quién? ¿Cómo pueden garantizar la continuidad de sus valores?

