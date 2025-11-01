Film Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba la forteresse infinie film 1 Orbey

Film Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba la forteresse infinie film 1

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-01 20:30:00

fin : 2025-11-01 23:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Tanjirô et les pourfendeurs affrontent Muzan dans la Forteresse infinie pour livrer la bataille finale contre les démons.

Synopsis Tanjirô Kamado a rejoint une organisation dédiée à la chasse aux démons, les pourfendeurs de démons, après que sa jeune sœur Nezuko ait été transformée en démon. Devenant de plus en plus fort et proche des autres membres de l’armée, Tanjirô affronte de nombreux démons en compagnie de ses camarades, Zen’itsu Agatsuma et Inosuke Hashibira. Ses aventures l’ont amené à se battre aux côtés des combattants les plus hauts placés de l’armée des pourfendeurs de démons, les piliers, tels que le pilier de la flamme, Kyôjurô Rengoku, dans le train de l’infini, le pilier du son, Tengen Uzui, dans le quartier des plaisirs, ainsi que le pilier de la brume, Muichirô Tokitô, et le pilier de l’amour, Mitsuri Kanroji, dans le village des forgerons. Alors que l’armée des pourfendeurs de démons et les piliers s’exerçaient lors d’une session d’entraînement en prévision du futur affrontement contre les démons, Muzan Kibutsuji fait son apparition au manoir Ubuyashiki. Le responsable de l’armée étant en danger, Tanjirô et les piliers se ruent vers le quartier général, mais tombent dans le piège tendu par Muzan Kibutsuji et se retrouvent coincés dans les profondeurs d’un espace mystérieux. Tanjirô et le reste de l’armée des pourfendeurs de démons sont téléportés dans le bastion des démons la Forteresse infinie. C’est là que s’embrasera l’ultime combat entre l’armée des pourfendeurs de démons et les forces démoniaques.

Interdit aux moins de 12 ans. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

Tanjirô and the slayers face Muzan in the Infinite Fortress for the final battle against the demons.

German :

Tanjirô und die Spalter treten Muzan in der Unendlichen Festung gegenüber, um die letzte Schlacht gegen die Dämonen zu schlagen.

Italiano :

Tanjirô e gli uccisori affrontano Muzan nella Fortezza Infinita per la battaglia finale contro i demoni.

Espanol :

Tanjirô y los cazavampiros se enfrentan a Muzan en la Fortaleza Infinita para la batalla final contra los demonios.

