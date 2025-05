Film Des jours meilleurs – Orbey, 17 mai 2025 20:30, Orbey.

Haut-Rhin

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-05-17 20:30:00

fin : 2025-05-17 22:15:00

2025-05-17

Suzanne, en cure après un accident, rejoint Alice et Diane. Ensemble, guidées par Denis, elles visent un défi fou le rallye des Dunes.

Synopsis A la suite d’un accident de voiture, Suzanne perd la garde de ses trois enfants. Elle n’a plus le choix et doit se soigner dans un centre pour alcooliques. A peine arrivée, elle y rencontre Alice et Diane, deux femmes au caractère bien trempé… Denis, éducateur sportif, va tenter de les réunir autour du même objectif participer au rallye des Dunes dans le désert marocain. Il devra s’armer de beaucoup de patience et de pédagogie pour préparer cet improbable équipage à atteindre son objectif. .

23 Rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 44 90 74 contact@cinemaorbey.fr

English :

Suzanne, recovering from an accident, joins Alice and Diane. Together, guided by Denis, they set their sights on a crazy challenge: the Rallye des Dunes.

German :

Suzanne, die sich nach einem Unfall in Kur befindet, schließt sich Alice und Diane an. Gemeinsam streben sie unter der Führung von Denis eine verrückte Herausforderung an: die Dünenrallye.

Italiano :

Suzanne, in cura dopo un incidente, si unisce ad Alice e Diane. Insieme, guidate da Denis, puntano a una sfida folle: il Rally delle Dune.

Espanol :

Suzanne, en tratamiento tras un accidente, se une a Alice y Diane. Juntas, guiadas por Denis, se proponen un desafío de locos: el Rallye des Dunes.

