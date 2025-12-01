Film- Détective Conan la mémoire retrouvée Orbey

Film- Détective Conan la mémoire retrouvée

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14 10:30:00

fin : 2025-12-14 12:20:00

Date(s) :

2025-12-14

Synopsis À Tokyo, Conan assiste impuissant à l’assassinat d’un ancien collègue de Kogorô. Déterminé à venger son ami en débusquant le meurtrier, ce dernier remonte une piste qui le conduit aux montagnes enneigées de Nagano. Sur place, il fera équipe avec Kansuke Yamato qui a lui-même été gravement blessé lors d’une avalanche 10 mois plus tôt. Or ses souvenirs perdus pourraient bien fournir la clef pour résoudre l’enquête. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

Conan watches helplessly as one of Kogorô?s former colleagues is murdered. Determined to avenge his friend, Kogorô follows a trail that leads him to the Nagano mountains.

