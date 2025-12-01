Film Deux Pianos . Club des Cinephiles Centre Culturel le 27 Rouillac
Film Deux Pianos . Club des Cinephiles Centre Culturel le 27 Rouillac samedi 20 décembre 2025.
Film Deux Pianos . Club des Cinephiles
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : 
Début : 2025-12-20 20:30:00
fin : 2025-12-20 22:30:00
Début : 2025-12-20 20:30:00
fin : 2025-12-20 22:30:00
2025-12-20
2025-12-20
Deux Pianos un film par Arnaud Desplechin
Centre Culturel le 27 137 Bd d’Encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 80 38
English :
Deux Pianos a film by Arnaud Desplechin
German :
Deux Pianos ein Film von Arnaud Desplechin
Italiano :
Deux Pianos un film di Arnaud Desplechin
Espanol :
Deux Pianos, una película de Arnaud Desplechin
L’événement Film Deux Pianos . Club des Cinephiles Rouillac a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme du Rouillacais