Film: deux pianos Cinéma Le Palais Lourdes

Film: deux pianos
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-23 20:30:00
2025-10-23
Film d’Arnaud Desplechin | avec François Civil, Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling | France | 2025
Drame | 1 h 55 |
Tarif normal 6,00 €
Tarif de 26 ans 3,00 €
Mathias Vogler rentre en France après un long exil. La mentore de sa jeunesse, Elena, souhaite qu’il donne une série de concerts au piano à ses côtés à l’Auditorium de Lyon. Mais dès son retour, une rencontre avec un enfant qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau, son double, plonge Mathias dans une frénésie qui menace de le faire sombrer, et le mènera à Claude son amour de jeunesse.
Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr
English :
Film by Arnaud Desplechin | with François Civil, Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling | France | 2025
Drama | 1 h 55 |
Regular price: 6.00 ?
Price ? 26 years 3,00 ?
Mathias Vogler returns to France after a long exile. The mentor of his youth, Elena, wants him to give a series of piano concerts with her at the Lyon Auditorium. But as soon as he returns, a meeting with a child who resembles him like two drops of water, his double, plunges Mathias into a frenzy that threatens to sink him, and will lead him to Claude: the love of his youth.
Information at: cinema@ville-lourdes.fr
German :
Film von Arnaud Desplechin | mit François Civil, Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling | Frankreich | 2025
Drama | 1 Std. 55 |
Normaler Tarif 6,00 ?
Preis ? 26 Jahre 3,00 ?
Mathias Vogler kehrt nach einem langen Exil nach Frankreich zurück. Die Mentorin seiner Jugend, Elena, möchte, dass er an ihrer Seite eine Reihe von Klavierkonzerten im Auditorium von Lyon gibt. Doch schon kurz nach seiner Rückkehr trifft er auf ein Kind, das ihm zum Verwechseln ähnlich sieht sein Doppelgänger und stürzt Mathias in einen Rausch, der ihn in den Abgrund zu reißen droht und ihn zu Claude führt: seiner Jugendliebe.
Weitere Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr
Italiano :
Film di Arnaud Desplechin | con François Civil, Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling | Francia | 2025
Drammatico | 1 h 55 |
Prezzo normale: 6,00 euro
Sotto i 26 anni: 3,00 ?
Mathias Vogler torna in Francia dopo un lungo esilio. La mentore della sua giovinezza, Elena, vuole che tenga con lei una serie di concerti di pianoforte all’Auditorium di Lione. Ma appena tornato, l’incontro con un bambino identico a lui, il suo sosia, manda Mathias in una frenesia che rischia di affondarlo e lo condurrà da Claude: l’amore della sua giovinezza.
Per maggiori informazioni: cinema@ville-lourdes.fr
Espanol :
Película de Arnaud Desplechin | con François Civil, Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling | Francia | 2025
Drama | 1 h 55 |
Precio normal: 6,00
Menores de 26 años: 3,00
Mathias Vogler regresa a Francia tras un largo exilio. La mentora de su juventud, Elena, quiere que dé con ella una serie de conciertos de piano en el Auditorio de Lyon. Pero nada más regresar, un encuentro con un niño idéntico a él, su doble, sume a Mathias en un frenesí que amenaza con hundirle, y que le llevará hasta Claude: el amor de su juventud.
Para más información: cinema@ville-lourdes.fr
