Film Deux pianos

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-18 20:30:00

fin : 2025-11-18 22:30:00

Date(s) :

2025-11-18

Mathias, pianiste, rentre en France après une longue absence. On le prie de participer à une série de concert, mais une rencontre va tout chambouler. Son double, enfant!

Synopsis Mathias Vogler rentre en France après un long exil. La mentore de sa jeunesse, Elena, souhaite qu’il donne une série de concerts au piano à ses côtés à l’Auditorium de Lyon. Mais dès son retour, une rencontre avec un enfant qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau, son double, plonge Mathias dans une frénésie qui menace de le faire sombrer, et le mènera à Claude son amour de jeunesse. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

Pianist Mathias returns to France after a long absence. He is asked to take part in a series of concerts, but an encounter turns everything upside down. His double as a child!

German :

Der Pianist Mathias kehrt nach langer Abwesenheit nach Frankreich zurück. Er wird gebeten, an einer Reihe von Konzerten teilzunehmen, aber eine Begegnung bringt alles durcheinander. Sein Doppelgänger als Kind

Italiano :

Mathias, un pianista, torna in Francia dopo una lunga assenza. Gli viene chiesto di partecipare a una serie di concerti, ma un incontro stravolge tutto. Il suo doppio, un bambino!

Espanol :

Mathias, pianista, regresa a Francia tras una larga ausencia. Le piden que participe en una serie de conciertos, pero un encuentro pone todo patas arriba. Su doble, ¡un niño!

L’événement Film Deux pianos Orbey a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg