Film DEUX PIANOS Espace Multimédia Saugues

Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

DEUX PIANOS , drame de Arnaud Desplechin (2025). Avec François Civil, Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling
Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   cine-margeride@mailo.com

English :

DEUX PIANOS, drama by Arnaud Desplechin (2025). With François Civil, Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling

German :

DEUX PIANOS , Drama von Arnaud Desplechin (2025). Mit François Civil, Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling

Italiano :

DEUX PIANOS , film drammatico di Arnaud Desplechin (2025). Con François Civil, Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling

Espanol :

DEUX PIANOS , drama de Arnaud Desplechin (2025). Con François Civil, Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling

