Film DEUX PIANOS Espace Multimédia Saugues
Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
DEUX PIANOS , drame de Arnaud Desplechin (2025). Avec François Civil, Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling
Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cine-margeride@mailo.com
English :
DEUX PIANOS, drama by Arnaud Desplechin (2025). With François Civil, Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling
German :
DEUX PIANOS , Drama von Arnaud Desplechin (2025). Mit François Civil, Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling
Italiano :
DEUX PIANOS , film drammatico di Arnaud Desplechin (2025). Con François Civil, Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling
Espanol :
DEUX PIANOS , drama de Arnaud Desplechin (2025). Con François Civil, Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling
