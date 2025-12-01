Film Deux procureurs VOST Orbey

Film Deux procureurs VOST

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-16 20:30:00

fin : 2025-12-16 22:30:00

Date(s) :

2025-12-16

URSS 1937. Des lettres de détenus accusés à tort par le régime sont brûlées mais une arrive à destination, sur le bureau du procureur Kornev. Il rencontre le prisonnier.

Synopsis Union Soviétique, 1937. Des milliers de lettres de détenus accusés à tort par le régime sont brûlées dans une cellule de prison. Contre toute attente, l’une d’entre elles arrive à destination, sur le bureau du procureur local fraîchement nommé, Alexander Kornev. Il se démène pour rencontrer le prisonnier, victime d’agents de la police secrète, la NKVD. Bolchévique chevronné et intègre, le jeune procureur croit à un dysfonctionnement. Sa quête de justice le conduira jusqu’au bureau du procureur général à Moscou. A l’heure des grandes purges staliniennes, c’est la plongée d’un homme dans un régime totalitaire qui ne dit pas son nom.

Film en VOST. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est

English :

USSR 1937. Letters from prisoners wrongly accused by the regime are burned, but one arrives at its destination, on the desk of Prosecutor Kornev. He meets the prisoner.

