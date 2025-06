Film Dip­lo­do­cus – Orbey 15 juin 2025 10:30

Haut-Rhin

Film Dip­lo­do­cus 23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Diplo, un jeune dinosaure curieux, rêve d’aventure sans savoir qu’il vit dans une bande dessinée imaginée par un artiste en quête de succès.

Synopsis Le petit dinosaure Diplodocus rêve de vivre une grande aventure. Malheureusement, ses parents surprotecteurs ne le laissent pas explorer le monde magnifique mais dangereux au-delà du mur qu’ils ont construit pour protéger leur foyer dans la jungle. Diplo ne sait pas encore que son univers fait en réalité partie d’une bande dessinée créée par Ted, un artiste rêvant de succès. .

23 Rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 44 90 74 contact@cinemaorbey.fr

English :

Diplo, a curious young dinosaur, dreams of adventure, unaware that he’s living in a comic strip imagined by an artist in search of success.

German :

Diplo, ein neugieriger junger Dinosaurier, träumt von Abenteuern, ohne zu wissen, dass er in einem Comic lebt, den sich ein Künstler auf der Suche nach Erfolg ausgedacht hat.

Italiano :

Diplo, un giovane dinosauro curioso, sogna l’avventura, ignaro di vivere in un fumetto ideato da un artista in cerca di successo.

Espanol :

Diplo, un joven dinosaurio curioso, sueña con aventuras, sin saber que vive en un cómic ideado por un artista en busca del éxito.

