Film Dites lui que je l’aime Orbey

Film Dites lui que je l’aime

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-01-05 20:30:00

fin : 2026-01-05 22:00:00

Date(s) :

2026-01-05

Romane adapte un livre au cinéma et se retrouve face à ses blessures un film intime sur la mémoire, l’abandon et la force de se reconstruire.

Synopsis Romane décide d'adapter pour le cinéma le livre de Clémentine Autain consacré à sa mère. Ce projet va l'obliger à se confronter à son passé et à sa propre mère qui l'a abandonnée quand elle avait neuf mois.

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

Romane adapts a book for the cinema and comes face to face with her wounds: an intimate film about memory, abandonment and the strength to rebuild.

