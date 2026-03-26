Film documentaire Arte Wassily Kandinsky voir la musique, réinventer la peinture Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

Film documentaire Arte Wassily Kandinsky voir la musique, réinventer la peinture

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Comment la musique a profondément inspiré et infusé l’oeuvre de Vassily Kandinsky (1866-1944), pionnier de l’abstraction. Une exploration sensible de l’univers du peintre avant-gardiste, considéré comme l’un des artistes phares du XXe siècle.

Durée 54 min. .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfoliegueret@gmail.com

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English : Film documentaire Arte Wassily Kandinsky voir la musique, réinventer la peinture

L’événement Film documentaire Arte Wassily Kandinsky voir la musique, réinventer la peinture Guéret a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Grand Guéret