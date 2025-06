Film documentaire Châteauroux 4 juillet 2025 18:15

Indre

Film documentaire 21 Rue de Bourgogne Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 18:15:00

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

La Bibliothèque de Beaulieu vous propose un film documentaire sur notre région !

Pourquoi partir à l’autre bout du monde quand on a un petit paradis à notre porte ?

Et si on découvrait un peu mieux notre région ?

Durée 52 minutes

Sur inscription. .

21 Rue de Bourgogne

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 74

English :

The Beaulieu Library presents an animated film for children.

German :

Die Bibliothek von Beaulieu bietet Ihnen einen Animationsfilm für Kinder an.

Italiano :

La Biblioteca di Beaulieu propone un film d’animazione per bambini.

Espanol :

La Biblioteca de Beaulieu ofrece una película de animación para niños.

L’événement Film documentaire Châteauroux a été mis à jour le 2025-06-20 par OT Châteauroux Berry Tourisme