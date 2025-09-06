Film documentaire Châtillon-Coligny

Film documentaire Place Coligny Châtillon-Coligny 2026-04-07

Film documentaire Châtillon-Coligny mardi 7 avril 2026.

Film documentaire

Place Coligny Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 20:00:00
fin : 2026-04-07

Date(s) :
2026-04-07

Film documentaire
Documentaire 20h, à la salle des fêtes. adultes 8 €, étudiants 4 €. Le 07/04 La Mauritanie. 8  .

Place Coligny Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 03 00 

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English :

Documentary film

L’événement Film documentaire Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-03-21 par OT GATINAIS SUD

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