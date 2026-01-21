Film documentaire La grange à Jean Chouvigny
La grange à Jean 24 route des gorges, Lieu dit Péraclos Chouvigny Allier
Rencontre fascinante avec Jean-Claude Teytaut, magnétiseur et thérapeute qui canalise Myriam de Magdala (Marie-Madeleine). Projection suivie d’une assiette paysanne bio.
La grange à Jean 24 route des gorges, Lieu dit Péraclos Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@lagrangeajean.fr
English :
Fascinating encounter with Jean-Claude Teytaut, magnetizer and therapist who channels Myriam de Magdala (Mary Magdalene). Screening followed by an organic country-style meal.
