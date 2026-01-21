Film documentaire La grange à Jean Chouvigny

Film documentaire

La grange à Jean 24 route des gorges, Lieu dit Péraclos Chouvigny Allier

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Rencontre fascinante avec Jean-Claude Teytaut, magnétiseur et thérapeute qui canalise Myriam de Magdala (Marie-Madeleine). Projection suivie d’une assiette paysanne bio.

La grange à Jean 24 route des gorges, Lieu dit Péraclos Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@lagrangeajean.fr

English :

Fascinating encounter with Jean-Claude Teytaut, magnetizer and therapist who channels Myriam de Magdala (Mary Magdalene). Screening followed by an organic country-style meal.

