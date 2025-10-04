Film documentaire Cinq nouvelles du cerveau Cine Dyke Le Puy-en-Velay

Film documentaire Cinq nouvelles du cerveau Cine Dyke Le Puy-en-Velay samedi 4 octobre 2025.

Film documentaire Cinq nouvelles du cerveau

Cine Dyke 4 place Michelet Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 16:15:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Projection du film documentaire dans le cadre de la Fête de la Science. Des chercheurs découvrent peu à peu les mystères du cerveau humain. Réalisation Jean-Stéphane BRON. Durée 1h43. Tout public.

.

Cine Dyke 4 place Michelet Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 02 00

English :

Screening of the documentary film as part of the Fête de la Science. Researchers gradually unlock the mysteries of the human brain. Directed by Jean-Stéphane BRON. Running time: 1 hour 43 minutes. All audiences.

German :

Vorführung des Dokumentarfilms im Rahmen der Fête de la Science. Forscher entdecken nach und nach die Geheimnisse des menschlichen Gehirns. Regie: Jean-Stéphane BRON. Dauer: 1 Stunde 43 Minuten. Für alle Altersgruppen.

Italiano :

Proiezione del film documentario nell’ambito della Festa della Scienza. I ricercatori scoprono gradualmente i misteri del cervello umano. Regia di Jean-Stéphane BRON. Durata: 1 ora e 43 minuti. Per tutti i pubblici.

Espanol :

Proyección del documental en el marco de la Fiesta de la Ciencia. Los investigadores descubren poco a poco los misterios del cerebro humano. Dirigida por Jean-Stéphane BRON. Duración: 1 hora 43 minutos. Todos los públicos.

L’événement Film documentaire Cinq nouvelles du cerveau Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay