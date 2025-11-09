Film documentaire Demain au boulot Salle Pierre Jakez Hélias Pouldreuzic

Film documentaire Demain au boulot

Salle Pierre Jakez Hélias Bourg Place Corentin Hénaff Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 14:30:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Dans le cadre du Mois du doc , Daoulagad Breizh, Du vent dans les livres et la bibliothèque municipale de Pouldreuzic proposent un documentaire de Liza Le Tonquer, Demain au boulot , en présence du chef opérateur/directeur de la photographie Gurvan Hue.

Un film qui témoigne des conditions de travail de plusieurs ouvrières de la conserverie Chancerelle, à Douarnenez. .

Salle Pierre Jakez Hélias Bourg Place Corentin Hénaff Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 77 45 00 87

