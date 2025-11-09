Film documentaire Demain au boulot Salle Pierre Jakez Hélias Pouldreuzic
Salle Pierre Jakez Hélias Bourg Place Corentin Hénaff Pouldreuzic Finistère
Début : 2025-11-09 14:30:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Dans le cadre du Mois du doc , Daoulagad Breizh, Du vent dans les livres et la bibliothèque municipale de Pouldreuzic proposent un documentaire de Liza Le Tonquer, Demain au boulot , en présence du chef opérateur/directeur de la photographie Gurvan Hue.
Un film qui témoigne des conditions de travail de plusieurs ouvrières de la conserverie Chancerelle, à Douarnenez. .
