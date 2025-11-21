Film documentaire « Ella Maillart au sommet du monde » Centre culturel Avel Dro Plozévet Vendredi 21 novembre, 18h00 Entrée libre

Film documentaire sur la vie et le parcours de l’exploratrice suisse Ella Maillart du siècle dernier, intitulé « Ella Maillart au sommet du monde »

Le documentaire « Ella Maillart au sommet du monde » de Nathalie Plicot, Valériane Cariou est projeté au centre culturel Avel-Dro à Plozévet.

À Chandolin, petit village perché à 2000 mètres d’altitude dans les Alpes suisses, Ella Maillart pose ses valises après avoir sillonné les steppes d’Asie centrale, les routes himalayennes, l’Afghanistan, l’Inde et l’Union soviétique. Exploratrice, photographe, écrivaine du XXème siècle, elle trouve dans ce chalet nommé Atchala un havre de silence et de lumière. Là, elle écrit, médite, et accueille celles et ceux qui, comme elle, cherchent à comprendre le monde. Une maison-refuge, pour une femme libre, indocile, et pionnière du récit de voyage au féminin.

Avec les témoignages de : Gwenaëlle Abolivier, Carinne Bertola, Christian Dumais-Lvowski, Georges Duvaud, Catherine Domain, Anneliese Hollmann, Bernard Muller et Mélusine Mallender.

A l’issue de la projection, la journaliste et autrice Gwenaëlle Abolivier vient échanger avec le public sur la vie et les voyages d’Ella Maillart, exploratrice suisse du XXème siècle.

Gwenaëlle Abolivier parcourt le monde pendant vingt ans en tant que grand reporter radio à France Inter et productrice d’émissions. En 2022 et 2023, elle est la directrice artistique et littéraire, et autrice associée à la Maison Julien Gracq. Aujourd’hui, elle développe une œuvre littéraire et poétique qui puise ses racines dans le voyage au long cours et les horizons du monde entier, la mer et les îles. Les femmes et les hommes, qui vivent en lien avec les océans et participent à leur préservation, nourrissent son travail et son imaginaire.

Cette action a lieu au centre culturel Avel Dro dans le cadre de la résidence En Voyage !, porté par la Bigouthèque, réseau des bibliothèques du Haut Pays Bigouden, la Bibliothèque du Finistère, les communes et leurs partenaires.

Contact : médiathèque de Plozévet / 02 98 91 37 03 / [mediatheque@plozevet.bzh](mailto:mediatheque@plozevet.bzh)

