Film-documentaire « Ernest Cole, photographe », Cinéma Flandria, Bailleul

Informations pratiques

Film-documentaire « Ernest Cole, photographe » Dimanche 20 septembre, 18h00 Cinéma Flandria Nord

Tarif plein : 7 €, réduit : 5,50 € (étudiants et demandeur.euses d’emploi), 4 € (jeune public -14 ans), carnet 10 places : 47 €.

Réservation : https://cinema-leflandria.fr/FR/14/contacter-cinema-le-flandria.html, ou prévente en caisse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:45:00+02:00

Ernest Cole, photographe sud-africain, a été le premier à exposer au monde entier les horreurs de l’apartheid. Son livre House of Bondage, publié en 1967 alors qu’il n’avait que 27 ans, l’a conduit à s’exiler à New York et en Europe pour le reste de sa vie, sans jamais retrouver ses repères. Raoul Peck raconte ses errances, ses tourments d’artiste et sa colère au quotidien, face au silence ou la complicité du monde occidental devant les horreurs du régime de l’Apartheid. Il raconte aussi comment, en 2017, 60 000 négatifs de son travail sont découverts dans le coffre d’une banque suédoise.

Cinéma Flandria 45 Rue des Viviers, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 0328492596

Ernest Cole, photographe sud-africain, a été le premier à exposer au monde entier les horreurs de l’apartheid. Son livre House of Bondage, publié en 1967 alors qu’il n’avait que 27 ans, l’a conduit à…

Ernest Cole