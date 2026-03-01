Film documentaire | Goliath, Germaine et moi Le bourg Tailhac

Film documentaire | Goliath, Germaine et moi

Le bourg La grange à Palabre Tailhac Haute-Loire

Début : 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

19h00 Auberge espagnole 20:30 film suivi d’un débat avec la réalisatrice.

Le bourg La grange à Palabre Tailhac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

English :

19:00: Auberge espagnole 20:30 film followed by discussion with the director.

