Film-documentaire Jeanne Malivel, un soleil se lève Cinéma Jean RochefortCen Saint-Lunaire samedi 29 novembre 2025.
Cinéma Jean RochefortCen Boulevard de la Plage Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-29 17:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Bien Vivre à St-Lunaire vous propose un film documentaire de Laurence-Pauline BOILEAU Jeanne Malivel, un soleil se lève .
Artiste bretonne, créatrice de mobilier, graveuse sur bois virtuose, passionnée par le tissage et les fameuses toiles de Bretagne qui partaient du port de Saint-Malo jusqu’en Amérique du Sud, cette artiste d’avant-garde a impulsé la création du mouvement de design breton Ar Seiz Breur qu’elle fit rayonner jusqu’à Paris et au-delà̀. .
Cinéma Jean RochefortCen Boulevard de la Plage Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 15 39 04
