Film-documentaire Jeanne Malivel, un soleil se lève Cinéma Jean RochefortCen Saint-Lunaire

Film-documentaire Jeanne Malivel, un soleil se lève

Cinéma Jean RochefortCen Boulevard de la Plage Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 17:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Bien Vivre à St-Lunaire vous propose un film documentaire de Laurence-Pauline BOILEAU Jeanne Malivel, un soleil se lève .

Artiste bretonne, créatrice de mobilier, graveuse sur bois virtuose, passionnée par le tissage et les fameuses toiles de Bretagne qui partaient du port de Saint-Malo jusqu’en Amérique du Sud, cette artiste d’avant-garde a impulsé la création du mouvement de design breton Ar Seiz Breur qu’elle fit rayonner jusqu’à Paris et au-delà̀. .

+33 6 83 15 39 06

