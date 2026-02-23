Film-documentaire Kilimandjaro Projection et rencontre Cinéma Armor Pleurtuit

Film-documentaire Kilimandjaro Projection et rencontre

50mn de documentaire sur l’aventure humaine et l’exploit sportif suivi d’un échange avec le public.

Anthony Hody, atteint de rétinite pigmentaire, a réalisé un nouveau défi de taille. Il a affronté les 5 891 mètres du pic Uhuru, au Kilimandjaro, en février 2025.

L’occasion pour ce breton de sensibiliser tout un chacun sur l’importance de l’école de Port-Reitz, qui accompagne des enfants en situation de handicap à Mombasa, au Kenya.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Cinéma Armor 4, rue des Frères Lumière Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 40 39

