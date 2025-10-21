Film documentaire, La Rivière à Saint Agil Couëtron-au-Perche

Un film de Dominique Marchais. Documentaire lauréat du prix Jean Vigo.

Film documentaire, La Rivière à Saint Agil. Apéro partagé après le film (pensez à apporter des petites choses à grignoter). Avec l’intervention de Gérôme Guetro, technicien rivière à la Direction des Cycles de l’Eau CATV « Entre Pyrénées et Atlantique coulent des rivières puissantes qu’on appelle les gaves. Les champs de maïs les assoiffent, les barrages bloquent la circulation du saumon. L’activité humaine bouleverse le cycle de l’eau et la biodiversité de la rivière. Des hommes & des femmes tendent leur regard curieux et amoureux vers ce monde fascinant fait de beauté et de désastre. Ce long métrage met en lumière à la fois la beauté des rivières, leurs fragilités, les menaces qui pèsent sur elles et surtout les femmes et les hommes qui travaillent pour les préserver. » . .

Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 81 52 contact@lechalier.fr

