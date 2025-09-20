Film documentaire la voix du rêve Natzwiller

Film documentaire la voix du rêve

Route départementale 130 Natzwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 17:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Revivez, à travers un film émouvant, l’histoire des résistants Nacht und Nebel déportés à Natzweiler. Leurs récits retracent arrestations, souffrances et destins effacés, rendant hommage à celles et ceux que l’on voulait faire disparaître sans trace.

Le documentaire revient aussi sur l’histoire de Natzweiler, seul camp de concentration nazi installé en France, au cœur d’une Alsace annexée.

Un hommage poignant à celles et ceux que l’on voulait réduire au silence. .

Route départementale 130 Natzwiller 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 44 57 info@struthof.fr

English :

A moving film relives the story of the Nacht und Nebel resistance fighters deported to Natzweiler. Their stories of arrest, suffering and lost destinies pay homage to those who were meant to disappear without a trace.

German :

Erleben Sie in einem bewegenden Film die Geschichte der Nacht-und-Nebel-Widerstandskämpfer, die nach Natzweiler deportiert wurden. Ihre Geschichten erzählen von Verhaftungen, Leiden und ausgelöschten Schicksalen und ehren diejenigen, die spurlos verschwinden sollten.

Italiano :

Un film commovente rivive la storia dei combattenti della resistenza Nacht und Nebel deportati a Natzweiler. Le loro storie raccontano gli arresti, le sofferenze e i destini che furono cancellati, rendendo omaggio a coloro la cui scomparsa era destinata a non lasciare traccia.

Espanol :

Una conmovedora película revive la historia de los resistentes de Nacht und Nebel deportados a Natzweiler. Sus historias relatan las detenciones, los sufrimientos y los destinos que les depararon, rindiendo homenaje a aquellos cuya desaparición pretendía no dejar rastro.

