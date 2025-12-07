Film documentaire Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon

Film documentaire

Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 16:30:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Projection du film documentaire Honeyland Hatidze Muratova est l’une des dernières personnes à récolter le miel de manière traditionnelle dans les montagnes désertiques de Macédoine.

.

Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73 lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr

English :

Screening of the documentary film Honeyland: Hatidze Muratova is one of the last people to harvest honey in the traditional way in the desert mountains of Macedonia.

German :

Vorführung des Dokumentarfilms Honeyland: Hatidze Muratova ist eine der letzten Menschen, die in den einsamen Bergen Mazedoniens auf traditionelle Weise Honig ernten.

Italiano :

Proiezione del film documentario Honeyland: Hatidze Muratova è una delle ultime persone a raccogliere il miele in modo tradizionale nelle montagne desertiche della Macedonia.

Espanol :

Proyección del documental Honeyland: Hatidze Muratova es una de las últimas personas que recolecta miel de forma tradicional en las montañas desérticas de Macedonia.

L’événement Film documentaire Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme du Haut-Lignon