FILM DOCUMENTAIRE LES DOUZES CIMES Frontignan

1 place du Cont'run Frontignan

2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Dans le cadre du cycle documentaire Au coin du Doc L’évasion par l’aventure et le voyage, le film Les Douze Cimes d’Éric Lascar invite à une odyssée intime à travers les massifs de l’Europe de l’Ouest, des Vosges au Portugal. Deux années de marche en solitaire, portées par la quête de liberté et la communion avec la nature. La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur, prolongé par un moment convivial autour d’un apéritif partagé. .

+33 4 99 57 85 00 f.ballery@agglopole.fr

