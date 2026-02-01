Film documentaire Les petites bêtes au jardin Quai des Arts Vibraye
Film documentaire Les petites bêtes au jardin
Quai des Arts Avenue Michel Verdier Vibraye Sarthe
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Début : 2026-02-15 14:30:00
fin : 2026-02-15 15:30:00
2026-02-15
Par Sylvain Lefèvre
Organisé dans le cadre du Forum Nature
De l’abeille au triton, de la mésange au papillon, un jardin vivant est l’occasion de vivre chez soi des safaris surprenants.
À quelques kilomètres de Rennes, en Bretagne, une famille se livre depuis dix ans à l’expérience d’un jardin réaménagé en refuge pour la biodiversité.
À l’issue de la projection, Emmanuel Gaceus, éducateur à l’environnement à Grain de Pollen échangera avec nous sur la biodiversité qui nous entoure.
Billets en vente à l’office du tourisme entre 10h et 12h les 23, 24, 30 et 31 janvier et les 6 et 7 février ou par email.
Tarifs
– Plein 6 euros
– adhérents 4 euros
– de 12 ans gratuit .
Quai des Arts Avenue Michel Verdier Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 43 15 55 59 asso.vibraye.naturellement@gmail.com
By Sylvain Lefèvre
