Film documentaire Les petites bêtes au jardin Quai des Arts Vibraye

Film documentaire Les petites bêtes au jardin

Quai des Arts Avenue Michel Verdier Vibraye Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 14:30:00

fin : 2026-02-15 15:30:00

Date(s) :

2026-02-15

Par Sylvain Lefèvre

Organisé dans le cadre du Forum Nature

De l’abeille au triton, de la mésange au papillon, un jardin vivant est l’occasion de vivre chez soi des safaris surprenants.

À quelques kilomètres de Rennes, en Bretagne, une famille se livre depuis dix ans à l’expérience d’un jardin réaménagé en refuge pour la biodiversité.

À l’issue de la projection, Emmanuel Gaceus, éducateur à l’environnement à Grain de Pollen échangera avec nous sur la biodiversité qui nous entoure.

Billets en vente à l’office du tourisme entre 10h et 12h les 23, 24, 30 et 31 janvier et les 6 et 7 février ou par email.

Tarifs

– Plein 6 euros

– adhérents 4 euros

– de 12 ans gratuit .

Quai des Arts Avenue Michel Verdier Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 43 15 55 59 asso.vibraye.naturellement@gmail.com

