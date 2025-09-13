Film documentaire Les trois guerres de Madeleine Riffaud Bérulle

Samedi 13 septembre BERULLE Film documentaire Les trois guerres de Madeleine Riffaud . A 20h30 à l’abc.

Nous vous proposons le très beau film de Philippe Roustan consacré à Madeleine Riffaud: Les trois guerres de Madeleine Riffaud . Ce documentaire nous raconte la vie palpitante de cette grande résistante, journaliste et écrivaine à travers les guerres de 39-45, d’Indochine et d’Algérie.

Sur réservation abc.berulle@gmail.com
Participation au chapeau   .

4 rue du Faubourg Bérulle 10160 Aube Grand Est   abc.berulle@gmail.com

