Film documentaire Les trois guerres de Madeleine Riffaud Bérulle

4 rue du Faubourg Bérulle Aube
Samedi 13 septembre BERULLE Film documentaire Les trois guerres de Madeleine Riffaud . A 20h30 à l’abc.
Nous vous proposons le très beau film de Philippe Roustan consacré à Madeleine Riffaud: Les trois guerres de Madeleine Riffaud . Ce documentaire nous raconte la vie palpitante de cette grande résistante, journaliste et écrivaine à travers les guerres de 39-45, d’Indochine et d’Algérie.
Sur réservation abc.berulle@gmail.com
Participation au chapeau .
4 rue du Faubourg Bérulle 10160 Aube Grand Est abc.berulle@gmail.com
