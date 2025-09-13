Film documentaire Les trois guerres de Madeleine Riffaud Bérulle

Film documentaire Les trois guerres de Madeleine Riffaud Bérulle samedi 13 septembre 2025.

Film documentaire Les trois guerres de Madeleine Riffaud

4 rue du Faubourg Bérulle Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 20:30:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Samedi 13 septembre BERULLE Film documentaire Les trois guerres de Madeleine Riffaud . A 20h30 à l’abc.

Nous vous proposons le très beau film de Philippe Roustan consacré à Madeleine Riffaud: Les trois guerres de Madeleine Riffaud . Ce documentaire nous raconte la vie palpitante de cette grande résistante, journaliste et écrivaine à travers les guerres de 39-45, d’Indochine et d’Algérie.

Sur réservation abc.berulle@gmail.com

Participation au chapeau .

4 rue du Faubourg Bérulle 10160 Aube Grand Est abc.berulle@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Film documentaire Les trois guerres de Madeleine Riffaud Bérulle a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance