Film-Documentaire Mais qui donc plume la lune ? Bégadan
mercredi 19 août 2026 · Bégadan
Informations pratiques
Bégadan
Film-Documentaire Mais qui donc plume la lune ?
Salle du foyer rural Bégadan Gironde
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
L’ Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Une projection du film Mais qui donc plume la lune ? , un film dédié à Henri Nanot paysan-poète.
Un hommage présenté par son fils Jean-Jacques Nanot et Culture & Traditions.
A la salle du foyer rural de Bégadan.
Réservations par téléphone.
Participation libre. .
Salle du foyer rural Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 42 86 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Film-Documentaire Mais qui donc plume la lune ?
L’événement Film-Documentaire Mais qui donc plume la lune ? Bégadan a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Médoc-Vignoble
À voir aussi à Bégadan (Gironde)
- Soirée festive au Château La Branne Château La Branne Bégadan 13 août 2026
- Fête du port de By Port de By Bégadan 21 août 2026