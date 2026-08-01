Informations pratiques

Bégadan

Film-Documentaire Mais qui donc plume la lune ?

Salle du foyer rural Bégadan Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

L’ Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Une projection du film Mais qui donc plume la lune ? , un film dédié à Henri Nanot paysan-poète.

Un hommage présenté par son fils Jean-Jacques Nanot et Culture & Traditions.

A la salle du foyer rural de Bégadan.

Réservations par téléphone.

Participation libre. .

Salle du foyer rural Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 42 86 02

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English : Film-Documentaire Mais qui donc plume la lune ?

L’événement Film-Documentaire Mais qui donc plume la lune ? Bégadan a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Médoc-Vignoble