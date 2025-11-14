Film documentaire mauvaises filles Châlette-sur-Loing

Film documentaire mauvaises filles Châlette-sur-Loing vendredi 14 novembre 2025.

Film documentaire mauvaises filles

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Film documentaire mauvaises filles

Projection du film de Émérence DUBAS suivie d’un débat avec l’association Femmes solidaires .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90

English :

Documentary film: bad girls

German :

Dokumentarfilm: Bad Girls

Italiano :

Film documentario: bad girls

Espanol :

Documental: Chicas malas

L’événement Film documentaire mauvaises filles Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2025-10-18 par OT MONTARGIS