Film documentaire mauvaises filles Châlette-sur-Loing
Film documentaire mauvaises filles Châlette-sur-Loing vendredi 14 novembre 2025.
Film documentaire mauvaises filles
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Film documentaire mauvaises filles
Projection du film de Émérence DUBAS suivie d’un débat avec l’association Femmes solidaires .
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90
English :
Documentary film: bad girls
German :
Dokumentarfilm: Bad Girls
Italiano :
Film documentario: bad girls
Espanol :
Documental: Chicas malas
L’événement Film documentaire mauvaises filles Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2025-10-18 par OT MONTARGIS