Film documentaire No Other Land

au Centre Culturel ANCIZAN Ancizan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-26 20:30:00

Depuis plus de 5 ans, Basel Adra, un activiste palestinien en Cisjordanie, filme l’expulsion de sa communauté par l’occupation israélienne qui détruit progressivement les villages et chasse ses habitants. Il rencontre Yuval, un journaliste israélien, qui le soutient dans ses démarches. Une amitié inattendue voit le jour.

Ce film réalisé par un collectif palestino-israélien de quatre jeunes militants a été réalisé comme un acte de résistance créative sur la voie d’une plus grande justice.

au Centre Culturel ANCIZAN Ancizan 65440 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 20 centreculturel-ancizan@wanadoo.fr

English :

For over 5 years, Basel Adra, a Palestinian activist in the West Bank, has been filming the expulsion of his community by the Israeli occupation, which is gradually destroying villages and driving out their inhabitants. He meets Yuval, an Israeli journalist, who supports him in his efforts. An unexpected friendship is born.

This film by a Palestinian-Israeli collective of four young activists was made as an act of creative resistance on the road to greater justice.

German :

Seit über fünf Jahren filmt Basel Adra, ein palästinensischer Aktivist im Westjordanland, die Vertreibung seiner Gemeinde durch die israelische Besatzung, die nach und nach die Dörfer zerstört und die Bewohner vertreibt. Er lernt den israelischen Journalisten Yuval kennen, der ihn in seinem Vorhaben unterstützt. Eine unerwartete Freundschaft entsteht.

Dieser Film, der von einem palästinensisch-israelischen Kollektiv aus vier jungen Aktivisten gedreht wurde, entstand als Akt des kreativen Widerstands auf dem Weg zu mehr Gerechtigkeit.

Italiano :

Da oltre 5 anni, Basel Adra, attivista palestinese in Cisgiordania, filma l’espulsione della sua comunità da parte dell’occupazione israeliana, che sta gradualmente distruggendo i villaggi e cacciando i loro abitanti. Incontra Yuval, un giornalista israeliano, che lo sostiene nei suoi sforzi. Nasce un’amicizia inaspettata.

Questo film è stato realizzato da un collettivo palestinese-israeliano di quattro giovani attivisti come atto di resistenza creativa sulla strada di una maggiore giustizia.

Espanol :

Desde hace más de 5 años, Basel Adra, activista palestino de Cisjordania, filma la expulsión de su comunidad por la ocupación israelí, que destruye progresivamente los pueblos y expulsa a sus habitantes. Conoce a Yuval, periodista israelí, que le apoya en sus esfuerzos. Nace así una amistad inesperada.

Esta película fue realizada por un colectivo palestino-israelí de cuatro jóvenes activistas como un acto de resistencia creativa en el camino hacia una mayor justicia.

